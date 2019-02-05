Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 134 человек

На данный момент число погибших во время прорыва дамбы в Бразилии выросло до 134 человек, ещё 199 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации журналистов, опознано 120 тел. Также сообщается, что правоохранительные органы Бразилии задержали пять человек, которых подозревают в фальсификации бумаг о техническом состоянии рухнувшей плотины.

Кроме того, представитель местной полиции сообщил, что из-за прошедшего дождя, а также ввиду большого количества дней, прошедших с момента трагедии, шансы найти выживших минимальны. Он добавил, что, скорее всего, не удастся даже найти тела всех погибших.

Напомним, 25 января в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины, сдерживающей отходы металлургического производства. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей.