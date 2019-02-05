Британские политики и бизнесмены посетят Крым в апреле

Делегация из порядка 15 гостей приедет на Ялтинский международный экономический форум.

Впервые с 2014 года Крымский полуостров посетит делегация из Великобритании, сообщил "Известиям" глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, около 15 гостей посетят V Ялтинский международный экономический форум, который пройдёт с 17 по 20 апреля 2019 года.

— У Крыма огромный инвестиционный потенциал. Это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом, — отметил Аксёнов.

Он добавил, что ранее британцы приезжали в Крым только по отдельности, а не в составе делегации.