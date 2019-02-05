"Работает усерднее всех". Белый дом попытался оправдать "ленивый" график Трампа

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"Работает усерднее всех". Белый дом попытался оправдать "ленивый" график Трампа

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Личный секретарь Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут призвала американцев не полагаться слишком сильно на опубликованный в СМИ распорядок дня президента США, поскольку в нём не указаны "сотни звонков и встреч", которые он проводит.

— Какое позорное злоупотребление доверием к просочившемуся графику. Что в нём не указано, так это сотни звонков и встреч, которые Дональд Трамп проводит ежедневно. Нынешний президент США работает ради американцев усерднее, чем кто-либо в новейшей истории, — написала она в "Твиттере".

Её слова стали ответом на публикацию портала Axios, который выложил в открытый доступ личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, нынешний глава Белого дома начинает рабочий день позже своих предшественников, а большую его часть проводит в "неструктурированном времени", которое предполагает работу с документами. Но Трамп всё чаще посвящает его просмотру телевизора, чтению газет и сообщений в "Твиттере".

На эти процедуры отводится порядка 60% рабочего времени. Это примерно 300 часов. При этом на официальные заседания и встречи отводится всего 77 часов. Ещё 38 часов — это различные официальные мероприятия.

Впрочем, не всё так однозначно. По информации портала, в некоторые дни Трамп действительно проводил встречи в то время, когда в его плане стояла "работа с документами". Это объясняется тем, что он не хотел информировать о своих планах сотрудников Белого дома, "опасаясь утечек". Также имели место несколько разговоров с главами других государств и встречи с юристами.

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