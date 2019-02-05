Представитель США едет в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Читайте также

Представитель США едет в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

37

Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время саммита в Сингапуре. Фото: ©AP / Evan Vucci

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн 6 февраля отправляется в Пхеньян, где обсудит подготовку ко второй встрече американского и северокорейского лидеров.

— Стивен Бигэн... встретится со своим коллегой из КНДР Ким Хёк Чхолем для подготовки ко второму саммиту президента [США Дональда Трампа] и председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что дипломаты также обсудят ситуацию с выполнением обязательств по денуклеаризации, которые взяли на себя Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи в Сингапуре в 2018 году.

Напомним, ранее стало известно, что вторая встреча лидеров состоится в конце февраля — предположительно, во Вьетнаме.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×