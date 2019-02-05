На юге Москвы горит склад

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На юге Москвы горит склад

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Склад загорелся в Москве на Промышленной улице. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщает столичное ГУ МЧС РФ.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений по данному адресу было установлено, что происходит возгорание складского металлического строения на площади 300 квадратных метров. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

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