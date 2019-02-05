В Арктике появится российский авиаполк сверхзвуковых истребителей-перехватчиков

До конца 2019 года Минобороны России развернёт две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на аэродроме Мончегорск в Мурманской области, которые в будущем сформируют авиаполк. Об этом сообщает газета "Известия".

— Эскадрильи развернут до конца 2019 года. Эксперты прогнозируют возрождение 174-го гвардейского истребительного Печенгского Краснознамённого авиационного полка им. Б.Ф. Сафонова, — говорится в статье.

Отмечается, что самолёты МиГ-31 прекрасно подходят для несения службы в условиях, где нужно прикрывать протяжённую границу. К тому же они прошли серьёзную модернизацию и будут оснащены гиперзвуковыми авиационными ракетами "Кинжал", что делает возможным их использование в качестве ударного самолёта, способного атаковать силы противника, не заходя в опасную зону действия вражеских средств ПВО.