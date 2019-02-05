"Идут целые волны". В Крыму нашли новый способ борьбы с украинскими дронами

В Крыму разработали технологию принудительной посадки беспилотников, которые залетают со стороны Украины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно проверили новый способ. Они уже заставили несколько десятков дронов совершить вынужденную посадку. Все эти беспилотники по размерам и характеристикам оказались похожи на российские "Орлан-10".
— В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удаётся принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия, — рассказал агентству собеседник.
Он добавил, что с Украины в Крым залетают в основном беспилотники, собранные кустарным способом из импортных деталей.
Источник также подчеркнул, что вынуждать беспилотники приземляться гораздо эффективнее, чем уничтожать их, поскольку новый способ даёт возможность получить важную информацию.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени