"Идут целые волны". В Крыму нашли новый способ борьбы с украинскими дронами

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы научились принуждать беспилотники к посадке.

В Крыму разработали технологию принудительной посадки беспилотников, которые залетают со стороны Украины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно проверили новый способ. Они уже заставили несколько десятков дронов совершить вынужденную посадку. Все эти беспилотники по размерам и характеристикам оказались похожи на российские "Орлан-10".

— В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удаётся принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия, — рассказал агентству собеседник.

Он добавил, что с Украины в Крым залетают в основном беспилотники, собранные кустарным способом из импортных деталей.

Источник также подчеркнул, что вынуждать беспилотники приземляться гораздо эффективнее, чем уничтожать их, поскольку новый способ даёт возможность получить важную информацию.