Прикурить не найдётся! Гавайи могут запретить сигареты для людей моложе 100 лет

Власти штата Гавайи рассматривают законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет уже к 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Законодательный орган считает, что сигарета является самым смертоносным артефактом в истории человечества, — с таких слов начинается текст документа.

Дальше по тексту отмечается, что Гавайи "страдают от собственной зависимости" в виде больших сумм денег, которые государство получает в виде налогов на продажу сигарет.

Главный вдохновитель документа Ричард Криган уверен, что законопроект выдержит любые юридические испытания и вполне может быть одобрен к принятию. Он указывает на то, что, в отличие от права на оружие, Конституция США не признаёт курение в качестве основного права.