Хумус в тюбике. Стало известно, чем будут кормить на МКС космонавта из Эмиратов

В ракетно-космической отрасли рассказали, что члена экипажа с Аравийского полуострова будут угощать блюдами российской кухни, но специально для него приготовят и что-то родное.

Космонавту из Объединённых Арабских Эмиратов предложен на МКС стандартный российский рацион питания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что по спецзаказу для него приготовят также блюда традиционной восточной кухни.

В российском Центре подготовки космонавтов с сентября 2018 года тренируются двое кандидатов в космонавты от Эмиратов. Это военный лётчик Хаззаа Аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан Аль-Нейади.

Изначально планировалось, что один из них отправится на орбиту в апреле 2019 года, но из-за аварии "Союза" полёт перенесли. В ЦПК предполагают, что он состоится в конце года. Арабский космонавт проведёт на орбите восемь дней.