В Австралии легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома

В австралийском городе Голд-Кост лёгкий самолёт потерпел крушение в одном из жилых кварталов. Об этом сообщает телеканал SBS.

По информации журналистов, в районе 9 утра по местному времени легкомоторный самолёт совершал манёвры не небольшой высоте и зацепился за деревья, после чего упал во двор жилого дома. Сообщается, что пилот смог самостоятельно покинуть искорёженную кабину, однако затем был госпитализирован с травмами позвоночника.

Информации о погибших нет, на месте работают полицейские и специалисты Бюро безопасности на транспорте, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.