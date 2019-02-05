Мадуро пообещал, что Венесуэла не станет жертвой госпереворота

При этом он заявил, что власти серьёзно относятся к вопросам защиты суверенитета государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что в стране не произойдёт ни иностранной интервенции, ни государственного переворота, ни вооружённого конфликта.

— В Венесуэле победит мир. Мы вновь победим, следуя пути мира и справедливости, мира и суверенитета, мира и независимости, мира и равенства, — отметил он в обращении к соотечественникам.

Ранее Мадуро назвал сумасшествием заявление американского лидера Дональда Трампа о готовности ввести войска США в Боливарианскую Республику.

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.