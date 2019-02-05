ЦБ запустил робота для выявления финансовых пирамид

Система играет роль человека, который хочет выгодно вложить деньги. Компании сами предлагают ему свои услуги — остаётся лишь проверить, насколько они легальны.

Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха.

По его словам, речь идёт об автоматизированной поисковой системе.

— Она ведёт себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит всё, что происходит в Интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов, — рассказал Лях.

Он добавил, что робот умеет работать с простыми запросами и интерактивно обмениваться информацией, а этого вполне достаточно, чтобы наладить общение с финансовыми организациями. После этого Центробанку остаётся лишь проверять, законны ли их действия.

В банке отметили, что выявлять финансовые пирамиды помогают также активные граждане и журналисты. Кроме того, специалисты постоянно их ищут в Интернете.