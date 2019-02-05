Россиян хотят избавить от "поверочного рабства" по счётчикам

В трёх городах страны уже проводился эксперимент по централизованной проверке приборов учёта.

В течение этого года Росстандарт планирует предложить изменения в законодательство, которые избавят россиян от необходимости самим следить за корректностью работы счётчиков расхода воды и осуществлять их проверку.

— Мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", — обязанности следить за корректностью показаний приборов учёта коммунальных ресурсов, — приводит "Российская газета" слова главы ведомства Алексея Абрамова.

По его словам, ситуация со счётчиками на данный момент "вывернута наизнанку" и напоминает рынок, на который покупателям приходится приходить со своими весами. По мнению Абрамова, точность показаний должен обеспечивать поставщик, от потребителя достаточно того, что он оплачивает свои расходы.

Он также отметил, что в случае принятия поправок единственной обязанностью для жильцов будет обеспечение доступа к счётчикам для специалистов. При этом вопрос, кто именно будет отвечать за проверку показаний — поставщик ресурсов или управляющая компания, — пока остаётся открытым.

Абрамов уточнил, что в трёх городах России уже проводился эксперимент по централизованной проверке счётчиков, однако его результаты показали неготовность жителей к такому подходу, поэтому в данной ситуации потребуются "государственные решения".