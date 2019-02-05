В Иркутской области загорелся лесопромышленный комплекс

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В Иркутской области загорелся лесопромышленный комплекс

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Фото: © Управление МЧС по Иркутской области

Пламя охватило более 1,6 тысячи квадратных метров, на месте работают десятки пожарных и 15 единиц техники.

Крупный пожар произошёл на территории Братского лесопромышленного комплекса в Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Огонь вспыхнул в магазине автозапчастей.

— В здании находилось много материалов повышенной горимости, что способствовало быстрому распространению огня на большие площади, — говорится в публикации ведомства.

Пламя охватило более чем 1600 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших пока нет.

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