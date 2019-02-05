В Иркутской области загорелся лесопромышленный комплекс

Крупный пожар произошёл на территории Братского лесопромышленного комплекса в Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Огонь вспыхнул в магазине автозапчастей.
— В здании находилось много материалов повышенной горимости, что способствовало быстрому распространению огня на большие площади, — говорится в публикации ведомства.
Пламя охватило более чем 1600 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших пока нет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени