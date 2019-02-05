Самую высокую башню Канады подсветили цветами флага Венесуэлы

Таким образом правительство страны выразило поддержку оппозиции латиноамериканского государства "в её борьбе за демократию".

Самое высокое здание Канады — башню CN Tower в Торонто — украсили подсветкой в национальных цветах Венесуэлы. Об этом сообщило в "Твиттере" Министерство иностранных дел североамериканской страны.

— Цвета Венесуэлы ярко засияли на CN Tower, чтобы показать нашу поддержку венесуэльскому народу в его борьбе за демократию, — говорится в публикации.

As the sun sets on today's historic #LimaGroup meeting, #Venezuela's colours shine bright on Canada's @TourCNTower to show our support for the people of Venezuela and their fight for #democracy. pic.twitter.com/MpMsVppQwQ — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 5, 2019

В Оттаве 4 февраля 2019 года прошло внеочередное заседание Группы Лимы. Участники встречи высказались в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Группа Лимы — это международная организация, основанная в 2017 году в перуанском городе Лима для разрешения политического кризиса в Венесуэле. В неё вошли большинство стран Центральной и Южной Америки, Канада и Сент-Люсия.

Как ранее писал Лайф, венесуэльский оппозиционер Гуайдо объявил себя временным главой государства.