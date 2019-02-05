Божена Рынска — о жертвах пожара в "звёздном доме": Отравляли жизнь приличным

Журналистка, блогер и писатель Божена Рынска прокомментировала пожар в историческом здании в центре Москвы. На своей странице в "Фейсбуке" она написала, что в "звёздном доме" сгорела коммунальная квартира, жильцы которой "отравляли жизнь приличным соседям". Светскую львицу не остановил тот факт, что люди, о которых она высказывалась, погибли.

Она также предположила, что жильцам коммуналки неоднократно предлагали возможность расселения, но кто-то из них не согласился.

— Надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жильё или в Бутово какое — и остались бы живы, — заявила Рынска.

Как ранее писал Лайф, серьёзный пожар произошёл накануне на Никитском бульваре в здании, построенном в 1912 году. В результате погибло восемь человек, в том числе двое детей. На опубликованных кадрах видно, что помещения сгорели почти дотла.

В советскую эпоху почти все квартиры здесь были коммунальными, а сейчас дом называют "звёздным", так как в нём находятся квартиры нескольких знаменитостей, в том числе Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте и Любови Казарновской.