Google удалила два нелегальных финансовых приложения после обращения ЦБ РФ

Американская корпорация Google по просьбе Центробанка РФ удалила из своего магазина два приложения, при помощи которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

— Мы начали в прошлом году взаимодействие с Apple Inc и Google LLC: направили компаниям письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд приложений. <...> Они выразили готовность к сотрудничеству, а Google LLC даже уже удалила два таких приложения. Мы надеемся, взаимодействие продолжится, — сказал он.

Как ранее сообщал Лайф, в декабре прошлого года Центральный банк РФ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров в России, а вместе с ними и квалификационные сертификаты специалистов финансового рынка, которые были связаны с этими организациями.