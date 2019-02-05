Японские СМИ заговорили о военной привлекательности Южных Курил

Японские СМИ проанализировали военную ценность Южных Курил. Так, издание Japan Business Press полагает, что четыре российских острова, на которые претендует Токио, могли бы стать идеальным местом для размещения американских ракет.

Отмечается, что это якобы укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР, а наиболее подходящим местом для размещения называется остров Итуруп.

— Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить межконтинентальную баллистическую ракету в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо, — пишут журналисты.

Также гипотетическое размещение американских ракет на Южных Курилах позволит Японии и США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, контролировать единственный незамерзающий пролив —Екатерины между Кунаширом и Итурупом, а также быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

Japan Business Press делает вывод, что Южные Курилы представляют для РФ слишком большую военную ценность, поэтому "становится понятна вся сложность переговоров" Токио с Москвой. Однако издание отмечает, что без понимания этой ценности переговоры развиваться не смогут.