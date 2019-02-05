Не менее семи человек погибли, ещё 27 пострадали при пожаре в Париже

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Не менее семи человек погибли, ещё 27 пострадали при пожаре в Париже

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Фото © Twitter/Chevallier Laetitia‏ 

В результате пожара в жилом здании на улице Эрлангер в Париже погибло семь человек. Ещё 27 человек, в том числе двое пожарных, пострадали. Об этом сообщает телеканал RTL.

Отмечается, что пожар в районе, где расположены посольства более 90 стран, начался глубокой ночью. На место было переброшено свыше 200 пожарных. Пользователи соцсетей публиковали снимки, на которых люди забирались на крышу, пытаясь спастись от огня.

Никакой дополнительной информации не сообщается. О причинах пожара пока ничего не известно.

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