Не менее семи человек погибли, ещё 27 пострадали при пожаре в Париже

В результате пожара в жилом здании на улице Эрлангер в Париже погибло семь человек. Ещё 27 человек, в том числе двое пожарных, пострадали. Об этом сообщает телеканал RTL.

Отмечается, что пожар в районе, где расположены посольства более 90 стран, начался глубокой ночью. На место было переброшено свыше 200 пожарных. Пользователи соцсетей публиковали снимки, на которых люди забирались на крышу, пытаясь спастись от огня.

Sauvetage des personnes sur le toit en cours mais incendie toujours pas maîtrisé, le feu se propage dans les autres immeubles rue Erlanger pic.twitter.com/j6xOyCEhiW — Chevallier Laetitia (@LaetChevallier) 5 февраля 2019 г.

Никакой дополнительной информации не сообщается. О причинах пожара пока ничего не известно.