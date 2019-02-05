В Кемеровской области закрыли детский сад из-за радиоактивного газа

Обнаруженная концентрация радона создаёт угрозу здоровью и жизни детей и работников учреждения.

Судебные приставы приостановили работу детсада № 171 ОАО "РЖД" в городе Белово Кемеровской области в связи с превышением уровня радиоактивного газа радона, информирует региональное УФССП России.

— Западно-Сибирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ж/д транспорту было выявлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность дочерних продуктов радона в помещениях медкабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям СанПин... — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что в помещениях, в которых располагался детский сад, был зафиксирован превышающий уровень газа радона, что "создаёт угрозу здоровью и жизни детей и работников учреждения".

В УФССП России по Кемеровской области уточнили, что продукты распада радона при попадании в лёгкие человека выделяют альфа-частицы, которые затем поражают клетки эпителия и вызывают в лёгочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов может привести к раку лёгких; альфа-частицы повреждают хромосомы клеток костного мозга, что увеличивает вероятность развития лейкоза; продукты распада радона негативно воздействуют на кроветворную, половую, иммунную систему человека.

Суд приостановил работу детсада на 11 суток. Судебные приставы опечатали все помещения.