Эксперты назвали размер средней зарплаты в Москве в 2018 году

В ушедшем году среднемесячная начисленная заработная плата в Москве составила 80 881 рубль. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Мосгорстата.

Эта цифра, по данным ведомства, на 11,7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. При этом самый высокий рост был зафиксирован в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — +27,7%, до показателя 83 599 рублей.

На втором месте по темпам роста в 2018 году оказалась сфера образования — +22,2%, в денежном выражении это 86 144 рубля. На третьем месте оказались работники в области информации и связи. Их зарплаты выросли на 21,7%, до среднего показателя 118 903 рубля, по данным Мосстата.

Ранее Лайф сообщал, как, по оценкам экспертов, вырастут заработные платы россиян в 2019 году.