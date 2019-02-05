В Приморье попросили Генпрокуратуру проверить передачу тигра Амура на Кубань

Руководство Приморского сафари-парка обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить передачу тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, из региона в зоопарк Краснодарского края.

Письмо в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и главы Хабаровского края Сергея Фургала размещено на сайте парка.

— Прошу расследовать согласованную передачу тигра Амура из Приморского сафари-парка в НП "Парк тигров" в Краснодарский край, станицу Динскую, — уточняется в письме директора парка Дмитрия Мезенцева.

Он также обращался в Росприроднадзор с просьбой помочь оставить тигра Амура в регионе.

Как стало известно ранее, тигра Амура передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края. Зверь принадлежит Хабаровскому краю, но находится в оперативном управлении КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева, откуда его несколько лет назад передали в Приморье по программе размножения. Сотрудники Приморского сафари-парка не согласны с этим решением.