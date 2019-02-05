Частные клиники в РФ будут оказывать бесплатную медицинскую помощь

Кабинет министров РФ одобрил поправки Минздрава о субсидиях для частных медорганизаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

— Предусмотрено предоставление частным медицинским организациям, включённым в утверждённый Минздравом России перечень, субсидий на эти цели из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, — говорится в документе.

Вместе с тем установлен также и порядок получений субсидий, который будет рассчитываться на основе общего объёма ассигнований, которые предусмотрены в казне Федерального фонда обязательного медицинского страхования.