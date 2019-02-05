СМИ: Экспорт нефти из Венесуэлы снизился после санкций США

Снижение поставок привело к падению нефтедобычи до уровня ниже миллиона баррелей в день, что более чем на 10% меньше, чем в декабре.

Экспорт нефти из Венесуэлы резко упал после введения Соединёнными Штатами Америки санкций в отношении страны и продолжает снижаться, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американские санкции ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к "краху" и несут серьёзные последствия для мировых рынков. В этих условиях венесуэльскому правительству становится всё труднее находить покупателей сырой нефти и получать платежи за её поставки.

Уточняется, что снижение объёмов экспорта привело к падению нефтедобычи до уровня ниже миллиона баррелей в день, что более чем на 10% меньше, чем в декабре. Уровень нефтедобычи в Венесуэле также падает из-за нехватки рабочей силы, потому что многие отказываются работать в условиях гиперинфляции и задержек заработной платы.

По данным газеты, на прошлой неделе из-за проблем в выплатах за экспорт перевозившим сырьё танкерам пришлось изменить курс или приостановить транспортировку.

Это абсолютная катастрофа. Практически не осталось ни единого способа заниматься транспортировкой нефти лидер профсоюза нефтяников Венесуэлы Луис Эрнандес

Напомним, с 21 января в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и глава оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным лидером страны. Россия поддерживает действующего президента, а многие страны Запада — самозванца. США 28 января ввели санкции в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав её активы на семь миллиардов долларов, а также запретили сделки с ней.