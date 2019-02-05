Врачи скорой помощи в Москве получат инновационный аппарат

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Врачи скорой помощи в Москве получат инновационный аппарат

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Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Продукт запатентован и получил государственную регистрацию, запущено его производство.

В "Технополисе "Москва" создали самый лёгкий и компактный шприцевой дозатор: его вес составляет всего 300 граммов, в отличие от его предшественников, чей вес составлял от 1,8 до 3 килограммов. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

Автоматический дозатор необходим для введения лекарств. Устройство будут применять в каретах скорой, местах массового скопления и при чрезвычайных происшествиях, когда требуется экстренная помощь до госпитализации.

Продукт уже запатентован и получил государственную регистрацию. Запущено производство новейшего устройства.

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