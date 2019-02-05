Врачи скорой помощи в Москве получат инновационный аппарат

Продукт запатентован и получил государственную регистрацию, запущено его производство.

В "Технополисе "Москва" создали самый лёгкий и компактный шприцевой дозатор: его вес составляет всего 300 граммов, в отличие от его предшественников, чей вес составлял от 1,8 до 3 килограммов. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

Автоматический дозатор необходим для введения лекарств. Устройство будут применять в каретах скорой, местах массового скопления и при чрезвычайных происшествиях, когда требуется экстренная помощь до госпитализации.

Продукт уже запатентован и получил государственную регистрацию. Запущено производство новейшего устройства.