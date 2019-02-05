Россиян, которые жонглировали своим ребёнком, отпустили из полиции

В случае если местная прокуратура найдёт признаки нарушения законодательства, пара будет депортирована.

Екатерину Шахманову и Михаила Бондарюка, которых задержали в Малайзии за жонглирование ребёнком, отпустили из полиции. Об этом Лайфу сообщили в Посольстве РФ.

Ранее их задержали, доставили в полицию для допроса, после чего отпустили. Решение об их дальнейшей судьбе будут принимать местные власти. В Малайзии существует закон о негуманном обращении с детьми, и если прокуратура увидит признаки нарушения этого закона, вероятнее всего, их ждёт депортация. В настоящий момент Михаил и Екатерина находятся в Куала-Лумпуре.

Как писал ранее Лайф, Екатерину Шахманову и Михаила Бондарюка задержали в Малайзии за то, что они "жонглировали" своим ребёнком. Как сообщают местные СМИ, пара занималась попрошайничеством в центре города и таким образом хотела привлечь к себе внимание.