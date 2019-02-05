Подморозит. Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 5 февраля

Атмосферное давление будет слабо увеличиваться и достигнет 758 миллиметров рт. ст.

Сегодня, 5 февраля, в Московский регион с запада придёт небольшой антициклон, из-за чего ударят лёгкие морозы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— Днём облачно, с прояснениями, без существенных осадков, гололедица. Температура в столице –1...–3 °С, в Подмосковье 0...–5 °С. Ветер западной четверти 2–7 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит 77–82%. Атмосферное давление будет слабо увеличиваться и достигнет 758 мм рт. ст.