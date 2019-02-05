США заявили, что Россия системно нарушает нормы ВТО

Были раскритикованы правила локализации производства, некоторые сборы и налоги, требования фитосанитарного контроля.

США считают, что Россия системно нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО), следует из отчёта американского торгпреда о выполнении Москвой обязательств в рамках организации. Так, там говорится, что РФ отходит от правил открытости рынков, таким образом создавая препятствия для экспорта американских товаров и услуг.

— Если США выявят, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки РФ открытыми для экспорта из США, — уточняется в документе.

При этом авторы документа признают, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после событий в 2014 году ограничивает их возможности напрямую обсуждать проблемы.

Ввоз товаров в РФ остаётся сложной задачей. США продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле отчёт торгпредства США

Были раскритикованы правила локализации производства, некоторые сборы и налоги, требования фитосанитарного контроля. Также недовольство авторов вызвали правила экспорта из РФ.

— У России есть список так называемой важной продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений, — отмечают они, добавляя, что готовы при необходимости требовать от Всемирной торговой организации "принудительных действий".

Напомним, с 5 августа прошлого года Россия в качестве ответа на американские санкции ввела новые ставки импортных пошлин на ряд товаров из США.