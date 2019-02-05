СМИ сообщили о задержании замдиректора департамента полётов "Аэрофлота"

Задержан замдиректора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к авиаперевозчику.
По данным агентства, он задержан сотрудниками ФСБ. Официального комментария пока не поступало.
В свою очередь РБК сообщает, что Якимчука подозревают в даче взятки руководителю врачебно-лётной комиссии. Речь идёт о незаконном вознаграждении в размере 50 тысяч рублей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени