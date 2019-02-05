Столичный купец Илья Щапов в XIX веке собрал огромную коллекцию уникальных редких книг, в том числе и старопечатных.

В Москве отреставрировали дом купца Щапова, расположенный в Большом Демидовском переулке. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Несмотря на то что с XIX века здание неоднократно перестраивали, его исторический фасад сохранился до наших дней. Полукруглые окна были обрамлены белокаменными колоннами, а фасады отделаны рустом (штукатуркой, которая имитирует каменную кладку. — Прим. Лайфа). Отмечается, что в ходе реставрации восстановили оконное остекление, в точности повторяющее оригинальное. Поскольку дом строился изначально для хозяйственных нужд, его фасад выходит во двор, а менее пышно отделанная часть здания — на Большой Демидовский переулок.

— До начала работ дом был в плачевном состоянии. Сейчас зданию вернули его исторический облик. Сначала там провели противоаварийные работы — восстановили кирпичную кладку, а также укрепили несущие стены, фундамент и перекрытия. Белокаменный и лепной декор фасадов довольно хорошо сохранился. Специалистам потребовалось лишь воссоздать его утраченные элементы, — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дом был построен в 1867 году, и изначально в нём располагалась конюшня купца Ильи Щапова, которую он в дальнейшем переделал в жилой дом для своего брата Павла. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.