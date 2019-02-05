Без снисхождения. Жена "краснодарского каннибала" признана полностью виновной

Женщина ранее была признана вменяемой экспертами НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского.

Суд присяжных признал супругу "краснодарского каннибала" Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Краснодарского края.

По его словам, заседание Прикубанского районного суда прошло в понедельник вечером.

— Суд присяжных из 12 человек полностью признал Бакшееву виновной по статье, в которой она обвинялась. Без снисхождения. Последствия вердикта и предложения по наказанию будут обсуждены 20 февраля, — приводит агентство слова собеседника в прокуратуре.

Напомним, задержать краснодарских людоедов удалось благодаря рабочим, случайно нашедшим на улице мобильный телефон. Позже выяснилось, что в нём хранились фото мужчины, позировавшего с частями тела убитой женщины. Каннибалы делали из своих жертв заготовки.