Массовая авария с участием маршрутки произошла в Энгельсе, есть пострадавшие

Массовая авария из трёх легковых авто и маршрутки произошла в центре Энгельса Саратовской области. Как уточняет пресс-служба областного УГИБДД, в результате происшествия пострадало шесть человек, среди которых один ребенок.

В ДТП участвовали Volkswagen, "Лада Гранта", ВАЗ-2107 и маршрутный Ford Transit. Причина аварии пока не сообщается.

Известно, что пострадали четверо пассажиров микроавтобуса и двое пассажиров "гранты".