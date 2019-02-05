Массовая авария с участием маршрутки произошла в Энгельсе, есть пострадавшие

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Массовая авария с участием маршрутки произошла в Энгельсе, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Массовая авария из трёх легковых авто и маршрутки произошла в центре Энгельса Саратовской области. Как уточняет пресс-служба областного УГИБДД, в результате происшествия пострадало шесть человек, среди которых один ребенок.

В ДТП участвовали Volkswagen, "Лада Гранта", ВАЗ-2107 и маршрутный Ford Transit. Причина аварии пока не сообщается.

Известно, что пострадали четверо пассажиров микроавтобуса и двое пассажиров "гранты".

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