Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Читайте также

Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

175

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Лидер страны отметил, что общины принимают активное участие в жизни страны и уделяют особое внимание воспитанию молодёжи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Российские буддисты, опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие

Владимир Путин

Путин отметил важность того, что общины активно принимают участие в жизни государства и общества.

— ...большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив, — уточнил российский лидер.

Он подчеркнул, что столь плодотворная работа достойна самого глубокого уважения.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×