Сенат США проголосовал против идеи Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана

Поправка Макконнелла не имеет обязательной силы, но будет стимулировать сотрудничество между Белым домом и Конгрессом для разработки долгосрочных стратегий и просчитывая риски от вывода войск.

Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Сирии и Афганистана, чего требовал президент Дональд Трамп, сообщает The Associated Press.

Сенаторы приняли резолюцию лидера большинства Митча Макконнелла 70 против 26 голосов. В поправке сенатора сказано, что ИГИЛ* и боевики "Аль-Каиды"* по-прежнему представляют серьёзную угрозу для Соединённых Штатов, а "резкий вывод" американских войск из этих стран может "позволить террористам перегруппироваться, дестабилизировать критические регионы и создать вакуум", который заполнит Иран или Россия.

О том, что контингент США должен покинуть Сирию, Трамп написал в твиттере в декабре. Также он заявил, что США должны покинуть Афганистан.

— Что объединяет республиканцев и демократов? Война. Им это нравится, чем больше, тем лучше. Война вечная, война вечная, — высказался сенатор Рэнд Пол, который был одним из тех, кто поддержал президента.

Согласился с Полом и также проголосовал против поправки сенатор Берни Сандерс, который объявлял, что собирается участвовать в президентской гонке в 2020 году.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.