В Пизе или Риме. Большинство россиян хотят провести 14 февраля вне своего города

Почти треть россиян хотят покинуть родной город на День святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом Ozon.travel.
Как сообщает РИА "Новости", 32% опрошенных выразили желание покинуть город на 14 февраля. Внутри страны туристы чаще всего собираются посетить Сочи и Санкт-Петербург. Среди заграничных стран наиболее популярной оказалась Италия: в тройку лидеров вошли Пиза, Рим и Бергамо. В тройке самых распространённых зарубежных направлений также оказались Армения и Германия.
Несмотря на то что в этом году 14 февраля выпадает на четверг, 47% опрошенных сказали, что лучший способ отметить День святого Валентина — отправиться в путешествие. 70% респондентов считают, что День влюблённых лучше всего проводить со своей второй половинкой.
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