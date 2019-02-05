В Пизе или Риме. Большинство россиян хотят провести 14 февраля вне своего города

Несмотря на то что День всех влюблённых приходится на четверг, большинство считает, что лучше всего его провести в путешествии с любимым человеком.

Почти треть россиян хотят покинуть родной город на День святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом Ozon.travel.

Как сообщает РИА "Новости", 32% опрошенных выразили желание покинуть город на 14 февраля. Внутри страны туристы чаще всего собираются посетить Сочи и Санкт-Петербург. Среди заграничных стран наиболее популярной оказалась Италия: в тройку лидеров вошли Пиза, Рим и Бергамо. В тройке самых распространённых зарубежных направлений также оказались Армения и Германия.

Несмотря на то что в этом году 14 февраля выпадает на четверг, 47% опрошенных сказали, что лучший способ отметить День святого Валентина — отправиться в путешествие. 70% респондентов считают, что День влюблённых лучше всего проводить со своей второй половинкой.