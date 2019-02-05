В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

Читайте также

В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

223

Фото: © Pixabay

Также в нижней палате считают полезным ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах со здоровьем.

Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.

Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно

Борис Чернышов

Чернышов предложил также ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила ввести в школах уроки по раннему материнству.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×