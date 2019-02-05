Личный туалет, энергетики и элитный коньяк. Стал известен райдер Бузовой

Особой строкой в списке отмечается, что, если одно из условий не будет выполнено, концерт может быть отменён.

Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует дать концерт в Сыктывкаре 15 февраля. Перед выступлением в Сети появился райдер звезды телестройки "Дом-2". Как сообщает портал БНК, в распоряжении которого оказался список, среди обязательных требований автомобиль представительского класса Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить, охрана, элитный коньяк, энергетики и фруктовая нарезка.

Так, перелёт на концертную площадку должен быть исключительно авиакомпанией "Аэрофлот", также Бузова требует вип-проход в аэропортах вылета и прибытия. Водитель автомобиля представительского класса должен быть аккуратным, знать город и его достопримечательности.

Что касается гостиницы, то тут она должна быть классом не ниже пяти звёзд, а в номере люкс обязательно должны находиться минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Организаторы концерта также должны платить Бузовой суточные в размере семи тысяч рублей.

Особые требования к гримёрке. Там, кроме стандартных полотенец, воды, кондиционера, зеркала и отпаривателя должен быть личный санузел. Подкрепляться телеведущая будет чаем, мёдом, лимоном, фруктами, сырной и мясной нарезкой, соком. Среди особых предпочтений — бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из лимона, апельсина и мяты.

Во время концерта Бузовой нужны как минимум четыре охранника у сцены, а также два личных телохранителя. В райдере также отмечается, что, если одно из условий не будет выполнено, концерт может быть отменён.