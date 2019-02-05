С подозрением на корь. Из московского хостела госпитализировали 25 человек

Все госпитализированные — рабочие, проживавшие в мини-гостинице. Среди них есть и иностранцы.

25 человек госпитализированы из хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы с симптомами кори. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— В связи с регистрацией случая кори 02.02.19 в хостеле ООО "Тут как дома" на юго-востоке Москвы Управление Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно в этот же день приступило к проведению эпидемиологического расследования, — говорится в сообщении ведомства.

Заболевший не был привит против кори. Симптомы кори появились у него ещё 28 января, но за помощью он обратился лишь 2 февраля, когда состояние мужчины ухудшилось. На следующий день в больницу с диагнозом "корь" доставили второго гостя хостела.

— В ходе медосмотра среди рабочих выявлено 23 человека, проживавших в хостеле, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью", — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По месту проживания рабочих, а также по месту расположения строительных площадок проводится эпидемиологическое расследование.