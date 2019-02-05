"Шоу одного актёра". Ляшко вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вызвал на дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко, а также кандидатов на пост главы Незалежной Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это будет честно по отношению к избирателю. Эти шоу одного актёра на лояльных каналах надоели людям уже безумно! — призвал Ляшко.

Выборы украинского лидера пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась в последний день 2018 года — 31 декабря. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано около 30 кандидатов.

Согласно результатам опросов, президентский рейтинг возглавляет комик Владимир Зеленский, обогнав лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Хотя при этом 20% украинцев верят, что следующим лидером Незалежной станет именно бывший премьер-министр.