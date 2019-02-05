Медведев поручил проработать льготы для выпускников творческих вузов

Также глава правительства распорядился предусмотреть развитие мероприятий по регулярной поддержке инициатив молодёжи в сфере народного творчества.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству культуры проработать вопрос о льготах при трудоустройстве для выпускников творческих вузов. Поручение размещено на сайте правительства.

— Минкультуры РФ совместно с органами госвласти субъектов Российской Федерации: проработать вопрос об установлении льгот при трудоустройстве выпускников творческих вузов ... в том числе в части оплаты труда и жилищных условий, — уточняется в документе.

Также глава кабмина поручил предусмотреть развитие мероприятий по регулярной поддержке инициатив молодёжи в сфере народного творчества на базе создаваемых и реконструируемых культурно-досуговых центров и центров культурного развития.

Результаты рассмотрения данных вопросов должны быть предоставлены Правительству России до 1 марта 2019 года.

Также Медведев поручил Минкультуры, Минэкономразвития и Минфину совместно с московским правительством до 1 марта проработать вопрос о строительстве нового общежития ГИТИСа.