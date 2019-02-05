Вечером будет каток. Столичных водителей призвали быть внимательнее и заботливее

Из-за вечернего похолодания лужи, стоявшие несколько дней из-за потепления на улицах столицы, превратятся в лёд. В связи с этим Центр организации дорожного движения просит водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.

— Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы — поближе друг к другу, — сообщает ЦОДД в своём твиттере.

В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до -11 градусов. Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы - поближе друг к другу. pic.twitter.com/PQxPGjuYBm — ЦОДД (@gucodd) 5 февраля 2019 г.

По сведениям погодного центра "Фобос", в Московский регион с запада придёт небольшой антициклон, из-за чего ударят лёгкие морозы. Однако похолодания до минус 11 градусов синоптики не обещали.