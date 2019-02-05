Вечером будет каток. Столичных водителей призвали быть внимательнее и заботливее

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Вечером будет каток. Столичных водителей призвали быть внимательнее и заботливее

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Сергей Ведяшкин

Из-за вечернего похолодания лужи, стоявшие несколько дней из-за потепления на улицах столицы, превратятся в лёд. В связи с этим Центр организации дорожного движения просит водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными.

— Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы — поближе друг к другу, — сообщает ЦОДД в своём твиттере.

По сведениям погодного центра "Фобос", в Московский регион с запада придёт небольшой антициклон, из-за чего ударят лёгкие морозы. Однако похолодания до минус 11 градусов синоптики не обещали.

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