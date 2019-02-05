Лавров о мирном договоре с Японией: Первый шаг за Токио

Москва ждёт от Японии признания суверенитета России над Южными Курилами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что для ускорения переговорного процесса по мирному договору Токио должен сделать первый шаг.

— Первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми, в том числе и над этими островами, — отметил министр, выступая в Российско-таджикском славянском университете.

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.