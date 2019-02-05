Фокус с выселением. Жительница Перми без квартиры после общения с магами

Женщина хотела одолжить деньги, чтобы расплатиться за магические услуги, которые колдуны оценили в два миллиона рублей.

Жительница Перми лишилась прав на свою квартиру после того, как пообщалась с магами. Об этом сообщает местная телекомпания "Рифей-Пермь".

Татьяна Ушакова была обеспокоена состоянием своего здоровья. Чтобы поправить своё самочувствие, женщина решила обратиться к помощи колдунов, которых нашла по объявлению. "Волшебники", разумеется, пообещали ей не только здоровье, но и улучшение материального положения. По их словам, они сотрудничали с экспертом шоу "Битва экстрасенсов" Михаилом Виноградовым.

Колдуны собирались помочь женщине по телефону. Волшебные услуги они оценили в два миллиона рублей. Чтобы расплатиться, Ушакова обратилась в микрофинансовую организацию ради займа под залог своей квартиры, однако на подписание ей дали договор купли-продажи недвижимости. Сделку сразу зарегистрировали, и женщина лишилась права собственности.

Ушакова сразу же обратилась в суд, но её иск с требованием аннулировать сделку не был удовлетворён.