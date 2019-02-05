Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

Немецкая авиакомпания Germania просит объявить её банкротом. Об этом информирует агентство DPA. Гендиректор авиакомпании поблагодарил своих сотрудников за работу, а заодно извинился перед пассажирами, которые уже купили билеты на рейсы.

Отмечается, что авиакомпания обанкротилась из-за ряда условий. В частности, из-за резкого повышения цен на керосин, снижения курса евро к доллару. Кроме того, Germania не смогла выплатить зарплату более тысячи сотрудникам в январе.

Germania — частная авиакомпания со штаб-квартирой в Берлине, которая была основана в 1978 году.