Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

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Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

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Фото: © Wikipedia

Немецкая авиакомпания Germania просит объявить её банкротом. Об этом информирует агентство DPA. Гендиректор авиакомпании поблагодарил своих сотрудников за работу, а заодно извинился перед пассажирами, которые уже купили билеты на рейсы.

Отмечается, что авиакомпания обанкротилась из-за ряда условий. В частности, из-за резкого повышения цен на керосин, снижения курса евро к доллару. Кроме того, Germania не смогла выплатить зарплату более тысячи сотрудникам в январе.

Germania — частная авиакомпания со штаб-квартирой в Берлине, которая была основана в 1978 году.

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