В России выросли цены на автомобили Honda

В частности, речь идёт о кроссоверах CR-V и Pilot, которые подорожали на 95 и 125 тысяч рублей соответственно.

Японский автопроизводитель Honda повысил цены на свои автомобили в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на экспертов сайта "Цена Авто".

Так, все комплектации Honda CR-V и Pilot подорожали на 95 и 125 тысяч рублей соответственно.

Сообщается, что рост стоимости кроссовера Honda CR-V начался ещё в декабре, и тогда он достигал 30 тысяч рублей, а вот цена на Pilot не менялась с момента старта продаж в России с августа 2017 года.

Ранее аналитики "Автостата" сообщали, что российские дилеры ожидают роста цен на машины до 12 процентов. Среди факторов, которые влияют на их рост, — увеличение НДС, цен на комплектующие и новый пакет санкций США.