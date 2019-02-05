Покупать и не рисковать. Эксперты назвали самый качественный рис в пакетиках

Разница между брендами оказалась весьма незначительна. Основное отличие — в ценовой категории.

Специалисты "Росконтроля" провели проверку образцов пропаренного длиннозёрного риса в пакетиках брендов "Мистраль", "Увелка", MAKFA, Fine Life, "Зернодар GOLD", Billa.

Крупа проверялась по трём основным параметрам: безопасность, качество и органолептические свойства. В результатах исследования подчёркивается, что ни одна из проверенных марок риса не была признана небезопасной или низкокачественной.

Разница между брендами оказалась весьма незначительна. Основное отличие — в ценовой категории.

Оценка на предмет безопасности выставлялась по 100-балльной шкале. Лидерами стали "Мистраль", "Зернодар GOLD" и Billa, которые набрали 72 пункта. Fine Life оценена в 70 баллов, MAKFA и "Увелка" — в 66 и 64 соответственно.

Продукт последней марки при наиболее низком результате обладает самой высокой ценой. Самым недорогим вариантом стал "Зернодар GOLD".

Напомним, ранее специалисты "Росконтроля" проверили горох и по итогам исследования рекомендовали к покупке только две из пяти марок.