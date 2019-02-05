СКР обвинил главного пилота "Аэрофлота" во взятке для допуска к полётам

Заместитель главы департамента производства полётов компании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук обвиняется в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Он передал 50 тысяч рублей председателю центральной врачебно-лётной экспертной комиссии за оказание содействия в получении положительного заключения о годности к лётной работе
Пресс-служба СК РФ
Отмечается, что Якимчук хотел положительного заключения от врача, чтобы скрыть заболевание сердечно-сосудистой системы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Как уже сообщал Лайф, о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ стало известно сегодня, 5 февраля, утром.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени