СКР обвинил главного пилота "Аэрофлота" во взятке для допуска к полётам

Анатолий Якимчук имел заболевание сердечно-сосудистой системы, которое не позволяло ему заниматься лётной работой.

Заместитель главы департамента производства полётов компании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук обвиняется в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Он передал 50 тысяч рублей председателю центральной врачебно-лётной экспертной комиссии за оказание содействия в получении положительного заключения о годности к лётной работе Пресс-служба СК РФ

Отмечается, что Якимчук хотел положительного заключения от врача, чтобы скрыть заболевание сердечно-сосудистой системы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщал Лайф, о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ стало известно сегодня, 5 февраля, утром.