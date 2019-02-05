С шампанским и под джаз. Децл хотел, чтобы все наслаждались его похоронами

Толмацкий тогда заявил, что "куча бабулек у могилки", оплакивающих его, будут мешать ему "стартануть в стратосферу".

Кирилл Толмацкий, также известный как Децл, который скончался несколько дней назад в Ижевске, семь лет назад в интервью "Комсомольской правде" рассказал о том, какими он видит свои похороны, и рассуждал о собственной смерти.

В 2012 году Децл рассказывал, что на его похоронах должен "красиво играть джазовый оркестр", а люди должны пить "розовое шампанское" и получать наслаждение от происходящего. Исполнитель тогда отметил, что оплакивающая его "куча бабулек у могилки" будет мешать "спокойно стартануть в стратосферу".

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни 3 февраля в Ижевске после выступления. Предварительно, смерть наступила от сердечной патологии. За несколько лет до этого Децл говорил, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет.