И конкурсы интересные. В Африке на туристку в её день рождения напал бегемот

Животное перевернуло лодку, в которой находились супруги — туристы из США, и утащило женщину на глубину.

Жительница Флориды, которая отправилась на свой день рождения в Африку, надолго запомнит, как отметила своё 37-летие. Во время прогулки по зимбабвийской реке Замбези на каноэ Кристен Ялдор атаковал и утащил в воду бегемот, рассказывает ABC News.

— У меня не было никакого страха перед тем, как покататься на каноэ, и я не ожидала, что подобное может случиться... Гид увидел в бинокль группу бегемотов на правой стороне реки, поэтому мы повернули в противоположную сторону. Когда я смогла разглядеть животных, увидела лишь, что один из бегемотов вошёл в воду, — рассказывает Кристен Ялдор о начале своих приключений.

Через некоторое время прямо под лодкой, в которой находилась женщина с супругом, вынырнул бегемот. Каноэ опрокинулось, а саму Ялдор животное схватило зубами за ногу и утащило в воды мутной реки.

— Около 45 секунд я находилась под водой, по моим оценкам. Я не чувствовала никакой боли, только думала о выживании. Я чувствовала, что у меня кончается воздух... Мне нужно было что-то сделать, чтобы заставить его отпустить меня. Я схватила бегемота за рот, чтобы попытаться оторвать его от моей ноги, и почувствовала его морду. Но отпустил он только через некоторое время, — рассказывает туристка.

На берег раненой женщине помог выбраться муж, которой приплыл туда несколькими секундами ранее, и гиды с другого каноэ, сопровождавшие пару.

— Зубы бегемота оставили рваный перелом её правой бедренной кости. В общей сложности у неё было семь операций. Говорят, что большинство людей, переживших атаку бегемота, не попадают в больницу... Если бы укус был немного в другом месте, она, вероятно, истекла бы кровью в каноэ и не выжила, — рассказывает муж туристки.

Женщину доставили в больницу, однако поездка заняла целых 14 часов. Она успела полежать в двух больницах в Африке и проходит реабилитацию на родине.