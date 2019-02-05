Аноним сообщил о "минировании" 12 торговых центров и одной школы в Москве

В полицию поступили анонимные сообщения о минировании 16 зданий в Москве, среди них 12 ТЦ, одна школа и три административных объекта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

При этом ни из одного здания эвакуация не проводилась. Пока все объекты проверяют на наличие угрозы.

По данным Life Shot, из-за анонимного звонка эвакуируют башню "Город столиц" в Москве-Сити.

Новая волна сообщений об угрозе взрыва в административных зданиях и социальных объектах прокатилась по России в январе. Причём все звонки были ложными.